Volta por Cima hoje (29): veja resumo do capítulo desta terça-feira

A vida de Cida (Juliana Alves) vai começar a tomar um novo rumo a partir de um pedido de seu filho, Lucas (Caique Ivo). Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo de terça-feira (29) de Volta por Cima (Globo).

O que vai acontecer

Osmar se surpreende com a presença de Joyce. Jô finge não conhecer Joyce. Jão convence Edson a liberar o ônibus com a imagem da campanha. Moreira briga com Chico. Joyce e Osmar falam sobre o passado. Violeta negocia com contraventores. Osmar pensa em Joyce. Edson discute com Rosana.