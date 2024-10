Mãe de ator sepulta filho 5 anos após morte do irmão, Jorge Fernando

João Rebello, morto na quinta-feira (24) aos 45 anos, será sepultado às 13h deste domingo (27) no Cemitério São João Batista, em Botafogo (RJ). O enterro acontece exatamente cinco anos depois da morte do tio do DJ, o diretor Jorge Fernando.

A mãe de João, irmã de Jorge, lamentou a ocasião nas redes sociais, desabafando em um texto sobre a perda dos familiares.

O texto de Maria

Maria Rebello começou texto falando da coincidência de datas das tragédias familiares. "Vinte e sete de outubro de 2024! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho!"