Sem dignidade: o destino trágico de Michele em 'Mania de Você'

Michele, personagem de Alanis Guillen em 'Mania de Você' (Globo) vai comer o pão que o diabo amassou daqui para a frente. Despejada de casa após a morte de seu pai, ela e Cristiano (Bruno Montaleone) aceitam um convite de Iberê (Jaffar Bambirra) para trabalharem em Portugal.

O que vai acontecer

Entusiasmados com a nova vida, Michele e Cristiano nem imaginam que a oferta consiste em uma cilada que custará nada menos do que a paz e a dignidade do casal. Eles serão vítimas de uma gangue especializada em tráfico humano, assim como aconteceu com Rudá (Nicolas Prattes).

A atriz deu detalhes do futuro dos personagens. "Os dois acabam caindo num golpe. A partir daí, muita coisa fica em jogo, como a busca pela sobrevivência e pelo resgate da dignidade deles", disse ela ao jornal Extra.