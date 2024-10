Deborah Secco diz que se prioriza em relações: 'Fui machucada muitas vezes'

Deborah Secco diz que "abraça" suas intensidades. "Sou apaixonada pelas minhas intensidades. Sou apegada tanto às minhas alegrias quanto às minhas dores. Sofro tudo, acaba o sofrimento, sigo e recomeço. O grande barato da vida é sentir, aproveitar tudo em termo de sensações e memórias. Sou dramática", pontuou.

A artista ainda admite que se prioriza para driblar com possíveis sofrimentos. "Faço listas do que preciso melhorar, de onde estava e onde estou. Me escolhendo mesmo, porque não fui escolhida muitas vezes, fui traída muitas vezes, fui machucada muitas vezes. Todos os meus relacionamentos eu fui não escolhida. E saber que a pessoa que vai me escolher sou eu, é maravilhoso. Não posso botar essa responsabilidade em mais ninguém."