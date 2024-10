Babu Santana foi escalado para cinebiografia de Maguila nunca lançada

Babu Santana foi escalado para viver o lutador Maguila em uma cinebiografia que nunca foi lançada. O atleta morreu, nesta quinta-feira (24), aos 66 anos.

O que aconteceu

Babu foi escalado para interpretar o lutador em. 2020. O filme, que contaria a história de Maguila, nunca chegou às telas de cinema. A previsão de lançamento era 2023.

O ator e ex-participante do BBB chegou a falar sobre a importância do longa. "O bacana é prestar uma homenagem a ele vivo. Maguila é um heroi sem vícios", disse, em uma live feita no Instagram.