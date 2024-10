Pai de Liam Payne ajuda polícia da Argentina em investigação sobre morte

Geoff Payne, pai de Liam Payne, está cooperando com a polícia da Argentina na investigação sobre a morte de seu filho.

O que aconteceu

A Promotoria Nacional Criminal e Correcional da Argentina nº 14 informou que Geoff Payne se encontrou com as autoridades para ajudar no caso. Conforme foi divulgado pelo TMZ, o pai do músico disse estar disposto a contar tudo sobre a vida do filho e que possa contribuir para a investigação.

As autoridades argentinas indicam que os estudos toxicológicos e histopatológicos complementares à autópsia não foram concluídos. A afirmação foi feita também no comunicado.