Com câncer terminal, Michael Bolton garante: 'Sucumbir não é uma opção'

Ao se manter esperançoso, Michael Bolton garantiu que não deseja o prognóstico — ou seja, ele não deseja saber a previsão médica sobre a evolução de seu câncer. "Sucumbir ao desafio não é uma opção. Você é rapidamente arrastado para um duelo. Acho que é assim que você descobre do que é feito", afirmou.

Diagnosticado com a doença em 2023, o artista demonstra ainda muita vontade de viver. "Quero continuar", disse ele. "Acho que ainda há muito a fazer na luta".

Ao longo de sua carreira, Michael, 71 anos, vendeu mais de 75 milhões de discos. Lançou oito álbuns no top 10 e dois singles número um nas paradas da Billboard e ganhou seis American Music Awards e dois Grammy Awards. Ele também se apresentou com Ray Charles, Celine Dion, BB King e Luciano Pavarotti e no ano passado competiu no The Masked Singer US.