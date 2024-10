'Tive amnésia': acidente aos 16 ajuda Carol Castro a fazer desmemoriada

Sofri um acidente de bicicleta quando tinha 16 anos, onde eu tive uma forte pancada na cabeça e tive uma amnésia pós-traumática, uma amnésia temporária, ainda bem. Mas eu realmente senti o que é ver estrela, ficar tudo branco. Tive um mecanismo de defesa, de levantar e saber meu nome todo, mas esqueci onde morava, como atravassei a rua, a bicicleta toda ferrada.

Carol Castro

Ela lembra que o acidente aconteceu na Lagoa, na zona sul do Rio, quando um carro tentou passar entre ela e uma motocicleta. "A pessoa responsável pelo acidente não parou pra ajudar... Levou o meu guidom, eu estava numa velocidade grande, foi à noite, tinha 16 anos".

Além da própria vivência, a atriz disse que mergulhou no texto da autora Alessandra Poggi. A personagem começa a história em 1942 e, depois de uma passagem de tempo, vê o desenrolar de sua trama em 1958, com a filha já crescida. "O mais interessante é que, apesar de ter perdido a memória, ela não perdeu a essência dela. Ela tem um senso de justiça muito forte, até porque o pai da Beatriz não aparece fisicamente, mas aparece em fotos e na história, ele era um professor de matemática mas que foi morto e foi confundido com um bandido".





O que acontece na história

Após ficar viúva, Clarice passa a trabalhar como lavadeira e a cuidar da filha, Beatriz (Duda Santos), com a ajuda da sogra, Carmem (Solange Couto). Exímia desenhista e pintora, Clarice decide levar algumas telas para o Rio de Janeiro atrás de uma oportunidade para expor os trabalhos numa galeria de arte. Ela deixa a filha então com quatro anos, aos cuidados da avó, com a promessa de buscá-la em poucas semanas.