Maiara mastiga vento em live e reacende comentários sobre sua saúde

Apesar dos rumores de que estaria com a saúde debilitada, Maiara afirmou recentemente que está, sim, muito bem, obrigada. "Minha saúde está impecável. Agora estou no meu melhor físico. Estou ótima e feliz! Pela primeira vez consegui organizar e estar com a gordura dentro do normal", declarou ela nos stories de seu Instagram, em março deste ano.

⏯️ Durante live, Maiara derruba comida de garfo e mastiga mesmo sem comida



A cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, durante uma live realizada em seu perfil, foi vista derrubando a comida de um garfo e mastigando mesmo assim. A artista, que confessou estar se sentindo… pic.twitter.com/bzr3jZxaCE -- Metrópoles (@Metropoles) October 22, 2024

Ela está entregando os pontos, na frente de todos e ninguém socorre? -- Rasputin de Carvalho terceira contaⓂ️ (@RasputinCarva) October 22, 2024

Esta mulher precisa de ajuda. -- Quadrado Chiesa (@quadradochiesa) October 22, 2024

Mastigando vento -- Wagner Vicente Teixeira (@WagnerVicenteT5) October 22, 2024