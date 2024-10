Gay que perseguia homossexuais: quem foi o advogado polêmico de Trump?

"O Aprendiz" chegou aos cinemas brasileiros. Estrelado por Sebastian Stan e Jeremy Strong, o filme é uma cinebiografia de Donald Trump entre 1970 e 1980, quando ele ainda se consolidava como um magnata do mercado imobiliário e não cogitava candidatar-se à presidência dos Estados Unidos. No longa, é mostrado que um personagem importante para a história do empresário é Roy Cohn (Strong), advogado conhecido por sua influência e perversidade.

Quem foi Roy Cohn

Conhecido como uma figura "hipócrita", Cohn era um homem gay que perseguia homossexuais. Ele usava as informações sobre a vida sexual de funcionários públicos para tirá-los de seus cargos - ou ameaçá-los. Durante a década de 1950, aconteceu o "Terror Lilás": a política de criminalização e repressão aos homossexuais mantida pelo governo americano.