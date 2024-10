Estupro e racismo: Donald Trump tem razão em tentar boicotar cinebiografia?

A pouco menos de um mês das eleições norte-americanas, Donald Trump, 78, é assunto mundialmente não apenas por ser o candidato do Partido Republicano para comandar os Estados Unidos, mas também por ser o assunto do filme "O Aprendiz", cinebiografia não autorizada do ex-presidente.

Trump já se pronunciou publicamente dizendo torcer pelo fracasso do filme, ameaçou processar a produção por difamação e tentou proibir judicialmente o seu lançamento. "Um filme falso e sem classe escrito sobre mim", afirmou o empresário em suas redes sociais.

Dirigido por Ali Abassi e protagonizado por Sebastian Stan, as tentativas de que o longa fosse censurado falharam e, no Brasil, "O Aprendiz" chega aos cinemas nesta quinta-feira (17).