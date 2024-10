10 filmes dos anos 90 que vão despertar saudades em quem viveu a década

2. Esqueceram de Mim (1990)

Imagem: Divulgação/20th Century Fox

Kevin McCallister, um garoto de oito anos, é acidentalmente deixado sozinho em casa quando sua família viaja para Paris no Natal. Kevin aproveita sua liberdade, mas precisa defender sua casa de dois ladrões atrapalhados, Harry e Marv, usando uma série de armadilhas engenhosas. Estrelado por Macaulay Culkin, o filme combina humor, aventura e emoção; um clássico das festas de fim de ano.

3. Beethoven, O Magnífico (1992)

Imagem: Reprodução/Sky

Um adorável e travesso cão da raça São Bernardo, chamado Beethoven, é adotado pela família Newton. Apesar de seu tamanho e energia incontrolável, Beethoven rapidamente se torna parte importante da família, especialmente para as crianças. O filme é repleto de cenas engraçadas e emocionantes, mostrando as aventuras do cachorro e os desafios que os Newton enfrentam para lidar com ele.