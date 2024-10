Xuxa reúne ex-Paquitas para gravar novo projeto e empolga fãs

Xuxa Meneghel, 61, se reuniu com ex-Paquitas neste domingo (20) para a gravação de mais um novo projeto.

O que aconteceu

Andrea Veiga, Tatiana Maranhão e Lana Rhodes foram convidadas para participar do "Xuxa Só Para Baixinhos 14". A apresentadora compartilhou uma foto dos bastidores das gravações no Instagram nesta segunda-feira (21).

As três ex-Paquitas farão parte do coro das canções, assim como Junno Andrade, namorado de Xuxa. "Gravando o coro do XSPB 14 com meu Ju, o Francci, e com as gralhas (minhas sempre pakas)", disse a apresentadora.