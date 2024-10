Maya Massafera diz estar saindo com jogador de futebol: 'Do Flamengo!'

A influencer Maya Massafera afirmou, neste domingo (20), que está ficando com um jogador de futebol do Flamengo. Em um novo stories no Instagram, a influenciadora diz que não está com seu ficante anterior e agora está com esse jogador.

"Calma, estou saindo com um jogador de futebol. Não estou mais com aquele cara", afirmou Maya Massafera, segurando um buquê de flores.

O que aconteceu?

"Flamengo!". Mantendo o nome do jogador em segredo, a influenciadora contou o segredo às pessoas que estavam com ela no momento, que ficaram chocadas com a notícia.