Lucas Lucco é furtado em Amsterdã e perde relógio de R$ 66 mil: 'Bizarro'

O cantor foi à polícia e tentou rastrear o ladrão. Lucas mostrou que a localização do fone ainda estava ativada e tentou ir atrás de seus pertences numa van da polícia, mas a busca não deu resultados. "Eu estava doido pra encontrar esse cara pela localização. Com polícia, sem polícia, eu ia chegar na voadora na cabeça. Meu Deus do céu, que raiva", desabafou.

Lucas Lucco está na Europa para uma corrida. Ele pretendia participar da meia maratona de Amsterdã neste domingo (20), mas contou aos seguidores que estava repensando após o crime: "Sinceramente eu dei uma desanimada de correr".