Tatá alfineta Carol Barcellos: 'Pegou marido da madrinha de casamento'

Tatá Werneck alfinetou Carol Barcellos ao comentar o namoro da repórter com Marcelo Courrege. O casal assumiu namoro no Carnaval 2024, mas antes dos dois namorarem, Carol era madrinha de casamento de Courrege com a também jornalista Renata Heilborn, de quem ela era amiga.

O que aconteceu

Werneck tocou no assunto em seu programa Lady Night, no Multishow. No episódio que foi ao ar na sexta-feira (18), a apresentadora recebeu Samuel de Assis no palco e questionou ao ator se ele já "furou o olho de um amigo", ou seja, se já havia ficado com a mulher de algum amigo.

Samuel foi instado a responder a pergunta no quadro "Hector Bolígrafo". Inicialmente, o ator respondeu que "não", mas Hector disse que ele "mentiu". Em seguida, o artista admitiu que "talvez" já tenha "furado o olho de um amigo". "Às vezes sem querer", justificou Assis.