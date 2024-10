Irmã de Liam Payne desabafa após morte do cantor: 'Não consegui te salvar'

Neste sábado (19), Ruth Gibbins, irmã do cantor Liam Payne, usou as redes sociais para desabafar após a morte do artista. Ele morreu na última quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, Ruth publicou uma série de fotos ao lado do irmão e desabafou sobre como está se sentindo. "Meu cérebro está tendo dificuldade em entender o que está acontecendo, não acredito que você se foi. Só quero dirigir até sua casa e te encontrar lá escrevendo uma música ou fazendo arte e sentar com você enquanto você desenha ou faz algum artesanato".

Ela exaltou o irmão e relembrou momentos especiais ao lado dele."O que mais amo em você é sua habilidade de me fazer rir, nunca dou tanta risada igual quando estou com você. Sempre admirei seu talento, deveria ser ilegal e não ter apenas a habilidade de ser bom em algumas coisas, mas em tudo o que você tenta fazer, sem nem saber que está arrasando todas as vezes. Amo sua gentileza e sou muito orgulhosa de te chamar de meu irmão e meu melhor amigo. Você também fazia um ótimo jantar de domingo".