Ex-namorada de Liam Payne lamenta morte do cantor: 'Devastador'

Neste sábado (19), a modelo Danielle Peazer usou as redes sociais para desabafar sobre a morte de Liam Payne. Eles namoraram entre 2010 e 2013.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, Danielle disse que está tentando processar a morte do artista e agradeceu pelo apoio que recebeu. "Obrigada a todos que tiraram um tempo para me ligar ou mandar mensagem enviando condolências e oferecendo apoio. Eu sou muito grata e isso tem me ajudado mais do que vocês imaginam".

A modelo disse que ainda não consegue encarar a realidade de que Liam morreu. "Com o tempo, vou dizer mais, mas agora não me sinto suficientemente forte mentalmente para encarar a realidade do que aconteceu".