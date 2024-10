Mudaram? Veja o antes e depois das Angels nos desfiles da Victoria's Secret

Responsável por desfiles grandiosos nos anos 2000, a marca Victoria's Secret, famosa pelas lingeries, hidratantes e perfumes, voltou às passarelas após seis anos, em evento realizado em Nova York na noite da última terça-feira (15). Entre as "Angels", como são conhecidas as modelos escolhidas para o elenco, estão nomes brasileiros já conhecidos pelo público da marca, além da primeira modelo trans a participar do show, que também é representante do Brasil.

Abaixo, confira o antes e depois de alguns nomes que brilharam ao vestir as "asas" da Victoria's Secret.

Adriana Lima