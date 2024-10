Jojo Todynho abre o jogo sobre vida após bariátrica e adoção de filho

Jojo Todynho, 27, fez uma reflexão sobre sua nova vida após a cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

A cantora eliminou mais de 60 kg desde agosto do ano passado. Em julho deste ano, a fukeira se submeteu a abdominoplastia associada com lipoescultura. "Esse ano deu uma reviravolta total na minha vida, viu? Perdi peso e ganhei qualidade de vida, mudei meus hábitos e estou focadíssima nos estudos e na minha carreira. Sabe aquela sensação de renovação que a gente sente quando finalmente decide se cuidar de verdade? É isso que estou vivendo. Estou amando cada segundo dessa nova fase", disse ela em conversa com a Quem.

Jojo quer ter cada vez mais hábitos saudáveis. "Agora é só seguir em frente, com foco, determinação e muito amor-próprio. Mas não cheguei nesse ponto sozinha, ninguém chega. Sou cercada de profissionais que me apoiaram e me deram forças nessa jornada, como Dr. João Branco [endocrinologista] e a Renata Branco [nutricionista]. Eles são meus amores de verdade".