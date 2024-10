Por onde anda o 'Garoto Bombril' das propagandas de Washington Olivetto?

O primeiro contrato com a Bombril era temporário e previa apenas 4 vídeos publicitários. Com o sucesso, ele foi sendo renovado até 2004, quando ele tinha 337 comerciais. Moreno voltou à empresa em 2006, ficou até 2011, depois de 2012 a 2013, e uma vez em 2015 e outra em 2019.

Pelé participou de uma das propagandas da Bombril Imagem: Divulgação

Carlos Moreno chegou a gravar uma propaganda para a marca ao lado de Pelé, em 2007. "Na época em que eu fazia a [propaganda da Bombril, eu estava sempre sozinho como ator e a equipe era muito enxuta. Havia pouquíssimas pessoas no estúdio. No dia em que o Pelé foi, parecia uma final no Maracanã! Estava lotado de gente!", contou em entrevista ao Observatório da TV.

Washington Olivetto, criador da propaganda, diz que Pelé pediu um autógrafo ao ator. No entanto, Moreno diz não se lembrar da atitude. "Pode ser verdade, eu não sei. Se ele me pediu, claro que dei o autógrafo."