Alçada à fama por Olivetto: por onde anda atriz do 'Meu primeiro sutiã'

Em 2021, Patrícia contou à Splash que passou a se dedicar ao estudo da psicologia para entender essa condição.

Eu engravidei e casei muito cedo, o meu filho teve o diagnóstico aos três anos e meio e nunca sairia desse nível, toda a minha rotina se transformou em função disso.

Patrícia Lucchesi

Hoje, com mais de 10 anos de experiência e vários cursos no currículo, a atriz se tornou especialista em TEA. Além de se dedicar aos cuidados com o filho, ela ministra palestras em todo o país sobre sua história.

O afastamento da vida artística

Patrícia confessa que viveu "um período de luto, que é natural" após o diagnóstico do filho — mas destaca que considera, hoje, que o rapaz a salvou. "Quando digo que ele me salvou, é porque me considero hoje uma pessoa melhor do que eu era antes".