Luísa Sonza recorda luta contra a depressão: 'Acordar virou um sacrifício'

Luísa Sonza, 26, recordou o período em que travou uma batalha contra a depressão.

O que aconteceu

A cantora decidiu buscar ajuda médica quando perdeu até mesmo a vontade de fazer coisas básicas do dia a dia. "Acordar virou um sacrifício. Tinha que fazer o esforço de levantar da cama, escovar os dentes, comer... Eu chorava de dificuldade em fazer as necessidades básicas. A depressão é uma estaca zero. Você perde a vitalidade. A gente experimenta todos os sentimentos, tristeza, medo, angústia, tudo!", detalhou ela, em conversa com a revista Glamour.

O processo criativo de seu último álbum, "Escândalo Íntimo", ajudou Luísa a superar esse quadro. "Estava passando por momentos conturbados e começava a escrever no meio da noite sobre aquilo para ver se passava ou se, pelo menos, conseguia sintetizar o problema. 'O que estou sentindo?' E aí escrevia para me entender. No fim, entendi que o álbum era um relacionamento comigo mesma antes de ser com aquelas pessoas."