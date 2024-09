Rock in Rio: Luísa Sonza faz cosplay de roqueira e soa pouco espontânea

Luisa Sonza abriu o palco Mundo, no último dia do Rock in Rio 2024, neste domingo (22), com um desafio. Jão (na quinta) e Ivete Sangalo (sexta) levantaram a barra da expectativa sobre os shows dos popstars brasileiros. A cantora montou um cenário elaborado, simulando construções de pedra, e cercou-se de um batalhão de dançarinos. São complementos a um ecletismo musical que beira o exagero e às vezes o ultrapassa. Luísa quer ser marrenta, intimista, pop, roqueira, funkeira, romântica e até MPBebista; uma metralhadora giratória que, ao fim, soa pouco espontânea.

HOJE É DIA DE ROCK, BEBÊ

Talvez convencida de que o Rock in Rio é um festival de rock, Luisa aumentou o peso nos arranjos. O bloco inicial do show, com músicas como "Campo de Morango", "Toma" e "Sagrado Profano", tem pegada bem roqueira. A cantora até empunha uma guitarra em "Luisa Manequim". Afinal, se Madonna e Katy Perry podem...

VALE DE LÁGRIMAS

A temperatura baixa no segmento seguinte, aberto com "Melhor Sozinha". "Uma das músicas mais importantes da minha carreira", diz Luisa sobre a parceria com Marilia Mendonça.