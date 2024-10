Sexo com Jesus, sangue: o que tem na ópera alemã que faz público passar mal

Espetáculo original foi suspenso pelo provável escândalo que causaria. Ele deveria estrear na Ópera de Stuttgart, em 1921. No entanto, pouco antes da estreia, a obra foi suspensa por conta do provável escândalo que causaria na sociedade da época. "A ópera de Hindemith mostra o desejo feminino num ambiente hostil ao prazer e ao corpo: a jovem freira Susanna descobre a sua sexualidade e puxa a tanga de Cristo do crucifixo —uma obra escandalosa!", descreve o portal oficial da Ópera Estatal de Stuttgart. Apesar de abordar um tema potencialmente polêmico —religião —, a obra original não levava ao público cenas de nudez, sexo explícito e demais elementos vistos na versão de 2024.

Ópera original acompanha freiras em um convento. A protagonista Susanna se vê curiosa às influências externas ao local, que a alcançam por uma janela. Susanna, contrariando os conselhos e as doutrinas que a ordenam negar seus desejos carnais, cede ao erotismo. Segundo a agência de notícias alemã DW, "ao retratar os últimos momentos da vida de uma freira conflituada, a ópera [original] em um ato aborda a relação entre celibato e luxúria no cristianismo, integrando elementos estilísticos do Expressionismo e do Romantismo Gótico".

Florentina Holzinger complementa a obra de Hindemith. Ainda conforme as informações oficiais, a coreógrafa "complementa a obra [do compositor alemão] com partes da missa católica, textos falados e elementos performativos". Ao se basear na ideia original do alemão, Florentina adiciona elementos explícitos, como perfuração corporal (aplicação de piercing) e violência, ilustrada pelo sangue real utilizado no palco.

"Radical e sensual, poética e selvagem". Mais explícita, performática e ainda mais polêmica do que a versão que lhe serviu de inspiração, Sancta Susanna de 2024 segue causando incômodos, recebendo críticas e sendo aclamada por parte do público entusiasta da arte.