Beatriz Reis surge com novo visual após anunciar que viverá vilã

Beatriz Reis, 24, apareceu com um novo visual.

O que aconteceu

Após anunciar, nesta quinta-feira (10), que viverá uma vilã, ela compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um ensaio que remete a nova personagem. A ex-BBB abandonou os fios longos, deixando os cabelos bem curtinhos.

Além disso, Bia, que tinha as madeixas claras, agora, faz parte do time das morenas. "Ela está chegando em breve… mas será que vocês estão prontos para conhecer quem realmente é?", escreveu ela na legenda da publicação, fazendo mistério.