Leandro Hassum fala sobre furacão dias após nascimento da 1ª neta nos EUA

Leandro espera que o furacão reduza a intensidade ao passar pela cidade de Orlando, onde estão sua filha, Pietra, e sua neta Aurora, que nasceu na última sexta-feira (4). "Pietra mora em Orlando, que é no Centro da Flórida, lá vai ser mais atingido, mas já vai chegar, acreditamos, um pouco mais leve", declarou.

O artista contou que ele e a família já estão se protegendo para o fenômeno. "Estamos bem abrigados em casa, com proteções, alimentos... Fiquem tranquilos", afirmou.

O comediante ainda fez piada com a escolha do nome do furacão. "Está ventando um pouco, você nota pelo meu cabelo. Vou ficar com medo de Milton? No máximo vai me dar o quê? Uma anotação na carteira?", brincou Hassum, afirmando que esse seria o nome de um despachante.