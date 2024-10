Gracyanne Barbosa diz que esta 'perdida' após fim de casamento com Belo

A musa fitness também contou que os homens não "chegam" até ela e ponderou que, "talvez", seja "o perfil de mulher que assusta". "Na vida não recebo cantada. Os homens são extremamente educados. Eu sou uma pessoa que gosta de passar no meio do povo, os seguranças que trabalham comigo sofrem. Recebo um 'você é gostosa', mas é pouco e de forma educada. O cara me chamou de 'gostosa', obrigada, vejo como um elogio, não como se eu fosse um objeto".

Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram a separação em abril de 2024. Os dois estavam juntos havia 15 anos, e o término foi permeado por polêmicas, inclusive com um affair vivido pela musa fitness com seu ex-personal trainer. Desde então, os dois famosos não assumiram nenhum relacionamento publicamente.