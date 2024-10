Ator de 'Barrados no Baile' e 'General Hospital' morre aos 89 anos

Nicholas Pryor, ator de séries clássicas como "Barrados no Baile" e "General Hospital", morreu nesta segunda-feira (7), aos 89 anos.

O que aconteceu

A causa da morte foi um câncer. A agente do artista confirmou ao jornal Los Angeles Times que ele estava em sua casa em Wilmington, na Carolina do Norte, Estados Unidos, cercado de sua família.

Jon Lindstrom, que contracenou com o ator em "Port Charles", spin-off de "General Hospital", lamentou a notícia. "Nick era um amigo excepcional... Ele entregou um trabalho impecável no cinema e na TV por mais de 60 anos. Mas, para mim, ele era meu amigo. Um dos melhores que eu tive", disse o artista no Instagram.