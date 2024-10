Vocalista do Sum 41, Deryck Whibley acusa ex-empresário de abuso sexual

Deryck Whibley, 44, vocalista da banda Sum 41, acusou o ex-empresário do grupo, Greig Nori, 61, de abuso sexual.

O que aconteceu

Em sua autobiografia, "Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell", publicada nesta terça-feira (8), cantor contou detalhes sobre as violências que teria sofrido. Abuso teria acontecido no início de sua carreira no rock.

De acordo com Whibley, ele e Nori se conheceram nos bastidores de um show da banda Treble Charger. Na época, Nori, que tinha 34 anos, convidou o artista, que tinha 16 anos, para outra de suas apresentações.