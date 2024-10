Billie Eilish se arrepende após expor sexualidade: 'Nunca mais vou falar'

Billie deixou claro que não quer falar mais sobre o assunto. "Eu nunca mais vou falar sobre minha sexualidade de novo. E eu nunca mais vou falar com quem estou saindo novamente", prometeu a artista.

A cantora lamentou o alcance de suas declarações públicas. "Acho que eu subestimo como as coisas que digo se tornarão as maiores notícias do mundo", afirmou. Em 2023, ela revelou publicamente ser bissexual.

Eilish ainda refletiu que "não é natural" ter todos os seus erros e acertos de sua juventude expostos ao público. "Somos todos bebês. Somos crianças crescendo e aprendendo por conta própria", observou ela.