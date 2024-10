Morre o ator Emiliano Queiroz aos 88 anos

Quem foi Emiliano Queiroz

Natural de Aracati (CE), Emiliano Queiroz acumulou trabalhos relevantes ao longo de mais de 70 anos de carreira. Estreou no teatro quando tinha 15 anos. Morava no Rio de Janeiro desde a década de 60 e era contratado da TV Globo desde a sua inauguração. Fez novelas, como "O Bem-Amado" (1973), "Ti Ti Ti" (1985), "Hilda Furacão" (1998), "Chocolate Com Pimenta" (2003), "Alma Gêmea" (2005) e "Espelho da Vida" (2018). Fez participações em "Éramos Seis" (2020) e "Além da Ilusão" (2022)

Emiliano voltaria aos palcos em janeiro com o espetáculo "A Vida Não é Justa" em breve. No teatro, destacam-se papéis como a travesti Geni em "Ópera do Malandro" (1979) e Veludo em "A Navalha na Carne" (1969).

No cinema, pode ser visto no longa "Avenida Beira Mar", em cartaz no Festival do Rio. No cinema, atuou em "Independência ou Morte" (1972), "O Grande Mentecapto (1989)", "Tiradentes" (1999), dentre outros. Ganhou o Kikito de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado por uma participação de três minutos no filme "Stelinha" (1990), de Miguel Faria Jr.

Emiliano era casado há 51 anos com Maria Letícia, advogada e atriz de 77 anos. O ator ajudou a criar 14 filhos, junto com a esposa, e deixa 8 netos e 3 bisnetos. O local, horário do velório e cremação do corpo ainda não estão definidos.