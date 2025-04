Quanto custa a diária no Copacabana Palace, hotel retratado em 'Vale Tudo'?

Maria de Fátima, personagem de Bella Campos, decidiu se hospedar no Copacabana Palace, luxuoso hotel do Rio de Janeiro, para fingir que é rica para César, papel de Cauã Reymond. Mas quanto custa uma diária nesse clássico da hotelaria brasileira?

Valor para se hospedar no 'Copa'

Hotel oferece quartos com várias configurações. Há opções com vista para a cidade, vista parcial para o mar e vista total para o mar, além das acomodações na cobertura.

Uma diária no quarto mais "básico", com vista para a cidade, custa em torno de R$ 4.471 já com impostos. De acordo com o portal do hotel, o quarto nesse valor acomoda até duas pessoas mais um bebê e pode ter entre 26 e 39m². Com upgrade da acomodação de superior para deluxe, a acomodação ganha mais espaço e fica mais cara: R$ 4.784.