Filha de MC Marcinho faz declaração sobre herança do pai

A filha de Marcinho, que está buscando seguir os passos do pai, explicou que ela e os irmãos recebem uma quantia de direitos autorais por 'Glamurosa', música de maior sucesso do funkeiro. "É claro que as pessoas acham que eu recebi uma herança bilionária pelo fato do meu pai ter estourado com Glamurosa, quando, na verdade, nós ganhamos nada além de direito autoral. Sem falar que apareceu muitas pessoas processando meu pai alegando que também têm direito ao direito autoral. Nós somos cinco filhos, então não sobra muita coisa pra gente, então o que a gente está fazendo? Caçando emprego".

A cantora ainda disse está acostumada a não ser reconhecida pelo seu nome. "Claro que nunca vou ser apresentada como Marcelly, apenas como 'a filha do MC Marcinho'. Meu maior orgulho é ser filha desse cara incrível".

Por fim, Marcelly disse que quer seguir carreira como cantora, mas não deseja ser funkeira. "Eu sou filha do Marcinho e é claro que as pessoas esperam que eu cante funk, sendo que o que eu gosto de cantar é R&B [Rhythm and Blues]".