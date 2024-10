Após salvar Osmar, Violeta é obrigada a se casar em 'Volta por Cima'

O bandido não escuta o pedido da mãe e vai ao encontro de Jô (Vitor Sampaio) e Cacá (Pri Helena) que capturaram o fugitivo. "Eu cumpri a minha parte do trato, trouxe o dinheiro. Agora você tem que honrar com a tua palavra. É papo de homem ou não é? Dinheiro ou vida, não tem essa de querer as duas coisas", diz o o irmão de Doralice (Tereza Seiblitz).

Osmar mente dizendo que conseguiu o dinheiro para pagar a dívida através de um roubo. "Roubou? Bom, não é problema meu. Mas, se for verdade, vai ter mais gente querendo o seu couro. OK. Vamos fazer o seguinte. Você é nosso hóspede hoje. Amanhã, seu destino vai ser decidido numa pool party. Numa festa na beira da piscina. Reza pra minha mãe gostar muito de você", afirma o contraventor.

Ao voltar para casa, Baixinho é questionado pela mãe sobre a vida de seu amado. O vilão diz que só liberta Osmar após Violeta se casar com outro homem: "Só depois do Armando assinar. E você também. O casamento civil".

A viúva aceita o pedido do filho para salvar a vida de Osmar. "Se é o único meio de salvar a vida do Osmar, eu me caso com essa aberração", responde.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.