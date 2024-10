Luxo e ostentação: o aniversário 'faraônico' da filha de Neymar e Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi não pretendem poupar esforços (e dinheiro) para celebrar o primeiro ano de vida da pequena Mavie. A família está hospedada em um resort de luxo na Arábia Saudita.

Primeira festa será no resort The Red Sea Project. Um fim de semana inteiro no local pode custar até R$ 280 mil. Eles estão hospedados em uma casa em frente ao mar.

Influenciadora compartilhou vídeo do local. "Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias com a família e amigos para comemorar o ano dela", declarou Bruna", disse, no Instagram.