Marcado por tragédia nos bastidores, filme 'Rust' fará estreia em festival

O polêmico filme "Rust" enfim ganhou data de estreia. O longa será exibido para o público do Festival Camerimage, que homenageia o trabalho de diretores de fotografia e vai acontecer na Polônia, entre 16 e 23 de novembro.

O que aconteceu

O anúncio foi feito através de um comunicado à imprensa, com menção à tragédia envolvendo Halyna Hutchins - diretora de fotografia morta por acidente nos bastidores. "Quase três anos após a trágica morte de Halyna Hutchins, uma diretora de fotografia ucraniana que fazia parte da família do festival, o Camerimage está pronto para homenagear sua memória e lembrar ao mundo seu legado", afirma a nota.

Bianca Cline, que substituiu Halyna na direção de fotografia do longa, enalteceu o trabalho de sua precursora. "Queríamos fazer isso para homenageá-la e garantir que as pessoas pudessem ver no que ela estava trabalhando. Acho que é o melhor filme dela. Acho que é o filme mais bonito dela, e eu já vi todos eles. Ninguém sabe nada sobre Halyna. Todo mundo sabe sobre sua morte, e isso é triste porque ela é uma pessoa tão linda e uma talentosa diretora de fotografia", disse Bianca à revista People.