Josias: Com Cid, qualquer bula de remédio ganhava tonalidade lírica

Há um antes do Cid e um depois do Cid. Essa fórmula se mostrou vencida e aí foi muito interessante: ele foi ler texto da Bíblia, fazia a voz do [quadro do] Mister M no Fantástico... Foi para uma área do entretenimento que marcou muito nitidamente a transição. Com a voz dele, qualquer bula de remédio ganha uma tonalidade lírica.

Era uma voz impressionantemente potente, que foi usada para a transmissão de notícias. Essa era acabou. A própria Globo sentiu a necessidade de se modernizar. Junto com o Cid Moreira, foi também o Sérgio Chapelin. Isso marcou a mudança do formato: sai o leitor de notícia e entra o jornalista, que também participa da edição. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que muitos dos momentos mais marcantes da história recente do Brasil ficaram marcados pela voz de Cid Moreira, como as mortes de Tancredo Neves e de Ayrton Senna, além do processo de redemocratização do país após a ditadura militar.

Há quase três décadas, eu tive a impressão de que soaram trombetas dentro da alma dos brasileiros. Na época, Cid estava há tanto tempo na televisão que parecia que a sua saída [do Jornal Nacional] seria o juízo final. O mundo não acabou, mas restou aquela impressão de que a história da TV brasileira se dividiu em duas eras: AC e DC, antes de Cid e depois de Cid. O que morreu hoje não foi propriamente um ex-apresentador, mas uma espécie de um totem.

Ele simbolizou por muito tempo uma fase em que o brasileiro conviveu com a ditadura militar. Ele anunciou tudo quanto era notícia. Por exemplo, momentos em que o Brasil sofreu muito e chorou junto. Cid percorreu um trajeto muito grande da história brasileira como a voz das notícias. Havia um quê de teatral nessa participação dele na vida nacional.