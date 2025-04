Angelina Jolie visita ONG na zona leste de São Paulo

Angelina Jolie está no Brasil e aproveitou sua viagem para visitar o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), no Tatuapé, zona leste de São Paulo, nesta sexta-feira, 4.

A ONG usou as redes sociais para compartilhar momentos da atriz. "Hoje tivemos a honra de receber a visita de Angelina Jolie", diz a publicação.

Segundo o CDHIC, a atriz chegou a instituição por volta das 10h da manhã. Inicialmente, a visita duraria 20 minutos, mas ela acabou ficando no espaço por uma hora e meia.