Voz da Bíblia, Mister M e até da Copa: lembre por onde Cid Moreira ecoou

Os CDs que levavam a voz do apresentador aos fiéis se tornaram um grande sucesso, com milhões de cópias vendidas. Seu objetivo era oferecer acesso aos cegos e analfabetos ao texto religioso.

Num mundo mais moderno, com as plataformas de áudio, ganhou repercussão no ano passado a história de Dona Maria, que ouviu o Salmos 91 na voz do apresentador por quase 500 vezes. Foi o neto dela quem contou o caso no então Twitter.

Ao todo, foram 1.511 minutos de escuta no Spotify. Quando soube, Moreira surpreendeu a mulher com uma mensagem: "O Spotify Brasil me pediu pra gravar esse vídeo agradecendo à sua avó pelos 1.511 minutos que ela passou ouvindo o Salmo 91 narrado por mim. Um beijo pra todo mundo, pra sua avozinha".

Ligação com Mister M

Cid Moreira foi apresentador e locutor de reportagens no Fantástico. Ele trabalhou simultaneamente no programa dominical e no Jornal Nacional por mais de dez anos.