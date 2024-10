Saiba o motivo de Jennifer Lopez ter sido presa enquanto namorava Diddy

Diddy só foi inocentado após um julgamento realizado em março de 2001. Pouco tempo depois, o relacionamento deles chegou ao fim.

O rapper está preso desde o último dia 16 de setembro, sob acusação de tráfico sexual e extorsão. As autoridades da Corte Federal de Manhattan recusaram um pedido de pagamento de fiança de US$ 50 milhões feita pelos advogados do artista.

Ele está detido no presídio Metropolitan Detention Center, no Brooklyn. Por enquanto, ele não poderá responder o processo em liberdade.