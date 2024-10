Lindomar morre em 'Volta por Cima'? Saiba o que acontece no 3º capítulo

No terceiro capítulo da novela "Volta por Cima" (Globo), que será exibido na quarta-feira (2), Lindomar (MV Bill) morre.

O que vai acontecer

Após sofrer um infarto enquanto dirigia um ônibus, o pai de Madá (Jéssica Ellen) passa por uma cirurgia. "Deus, você sabe o quanto o meu pai é amado. Porque ele sempre foi um homem bom. Meu pai me ensinou a confortar, a acolher. A me colocar no lugar do outro. Ensinou também a dividir o pouco que a gente tem com quem precisa mais do que nós. Seu Lindomar é desses homens raros, Deus. Por favor, a gente precisa dele aqui...", reza a filha na capela do hospital.