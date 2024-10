Giovanna Ewbank diz que lutará para não deixar racismo contra filhos impune

Giovanna Ewbank, 38, voltou a falar sobre o julgamento da mulher portuguesa acusada por cometer ataques racistas aos seus filhos, Titi, 11, e Bless, 10.

O que aconteceu

A atriz contou por que ela e o marido, Bruno Gagliasso, decidiram ir pessoalmente até Portugal para participar do julgamento. "A violência que é o racismo jamais pode ser considerada algo desimportante", disse ela ao jornal português O Público.

Giovanna reforçou que o casal fará o necessário para impedir a impunidade do caso. "Eu e Bruno falharíamos como pais se não combatêssemos uma violência contra nossos filhos e contra outras pessoas. Mas, mais do que isso, falharíamos como seres humanos ao deixar o racismo impune. Todo cidadão tem esse dever. É no que acreditamos", declarou.