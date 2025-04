Qual é o grande segredo por trás da Pata Paty em 'Garota do Momento'?

No capítulo de quinta-feira (17), da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia se preocupa com as confusões de Maristela.

O protesto contra a desapropriação do Gente Fina é noticiado em diversos jornais. Celeste sente um forte enjoo e teme estar grávida.

Juliano e Zélia confundem Maristela, que assina um acordo que prejudicará a empresa. Clarice anuncia a Juliano que viajará com Teresa. Sérgio conta a verdade sobre Paty para Jacira.