Após sentir dor no peito, Lindomar passa mal ao volante em 'Volta por Cima'

No capítulo de segunda-feira (30), da novela "Volta por Cima" (Globo), Doralice e Madalena preparam um café da manhã especial para Lindomar.

Chico, noivo de Madalena, fala com sua amante Roxelle por telefone. Madalena e Tati reclamam do tio Osmar para Doralice. Madalena se preocupa quando o pai comenta ter sentido um incômodo no peito.

Jayme e Lindomar decidem comprar um bilhete da sorte a caminho do trabalho. Osmar recebe dinheiro de Violeta. Gigi pega o ônibus dirigido por Lindomar. Roxelle implica com Madalena.