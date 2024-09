Bárbara Borges quer 'se libertar' de relação com Xuxa: 'Aceitei migalhas'

Na estreia do documentário "Paquitas pra Sempre", diz que fez um "pedido" a Xuxa, e que a apresentadora a tratou de forma fria e básica. "Fui cumprimentá-la, e ela disse uma coisa no meu ouvido. Eu olhei nos olhos dela e falei a seguinte frase: 'Xuxa, se um dia você puder me ouvir, eu te agradeço.' Ela ficou olhando séria pra mim."

"Ela não está interessada em me ouvir", desabafou Bárbara. "Ela demorou 30 anos pra ouvir as paquitas que eram amigas dela. Eu, na minha insignificância, é lógico que ela não vai me ouvir agora."

Por isso, Bárbara diz estar rompendo com a "dependência emocional" que tinha em relação à apresentadora. "Esse documentário me ajudou a acordar, a despertar do sonho pra realidade. Despertar da minha dependência, de aprovação, de querer esse contato mínimo com a Xuxa, de aceitar as migalhas dessa relação."

Ela foi carinhosa comigo muitas vezes, mas também foi muito fria e indiferente a tudo que eu vivi com ela. Eu sempre relevei muita coisa porque ela era minha ídola. Sempre entendendo que o que ela tava vivendo era mais importante do que eu tava vivendo. [...] Eu não posso me abandonar. Bárbara Borges

Bárbara afirma que, a partir de agora, está vivendo uma nova etapa de sua vida. "Eu tenho muita gratidão por ter sido paquita, mas eu ressignifiquei muita coisa."