'Volta por Cima' terá duas mortes nos primeiros capítulos; saiba quem morre

Na próxima segunda-feira (30) estreia "Volta por Cima" (Globo), a nova novela das sete. A história terá duas mortes logo em seus capítulos iniciais.

Quem morre em 'Volta por Cima'?

Logo no primeiro capítulo, Lindomar (MV Bill), um experiente motorista da Viação Formosa passa mal no volante enquanto dirige um ônibus. Os passageiros saem praticamente ilesos do acidente, mas o pai da protagonista Madá (Jéssica Ellen) é levado ao hospital.