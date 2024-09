Samara Felippo, Carolinie Figueiredo e Gi Itié expõem abusos em podcast

O primeiro episódio do podcast Exaustas estreia nesta quinta-feira (26), às 20h, apresentado pelas amigas de longa data Samara Felippo, Carolinie Figueiredo e Giselle Itié.

Em Exaustas, as atrizes debatem diferentes tópicos que preocupam a mulher moderna. O podcast começou como uma live semanal que as três faziam na pandemia: "Queríamos botar nossas angústias para fora. A Gi estava passando pelo puerpério, nós com demandas com filhos, sem filhos, um desespero", relembra Samara Felippo em entrevista a Splash.

Já no primeiro episódio, Giselle expõe seu histórico de abusos na infância. Ela se emociona falando sobre como um estupro marcou sua vida, um relato que nem as amigas tinham ouvido com tantos detalhes. Em entrevista a Splash, ela explica que decidiu compartilhar a história pensando em ajudar outras vítimas, mas mesmo assim teve dificuldades: "Chorei igual uma menininha antes da gravação".