'Vale Tudo': Fátima separa Raquel e Ivan; saiba como será a nova fase da novela

Chegou a hora da virada em Vale Tudo. Maria de Fátima (Bella Campos) finalmente vai colocar as mãos nos dólares de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Segundo o Gshow, nos próximos capítulos, além do dinheiro, a influencer também vai conseguir separar de vez Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo), cumprindo a sua parte do trato que fez com Odete Roitman (Debora Bloch) para ficar com Afonso (Humberto Carrão).

O que vai acontecer?

Primeiro, Ivan e Raquel vão tentar devolver os dólares de Marco Aurélio, mas ao chegar na TCA, o vice-presidente não estará, e o casal voltará para casa com a mala de dinheiro. Maria de Fátima vê e comemora.