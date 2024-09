P. Diddy: 50 Cent anuncia documentário sobre o rapper na Netflix

O rapper 50 Cent anunciou que vai produzir uma série documental sobre as acusações contra Sean Combs, o Diddy.

O que aconteceu

A produção, que será lançada pela Netflix, ainda não tem título nem previsão de estreia e será dirigida por Alexandria Stapleton. "Essa é uma história com um impacto humano significativo. É uma narrativa complexa que abrange décadas, não apenas as manchetes ou clipes vistos até agora", diz comunicado dilvugado com exclusividade por 50 Cent e Stapleton à revista Variety.